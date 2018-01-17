Бродский снова с нами: в Санкт-Петербурге состоится открытие музея, посвящённому легендарному поэту

В Санкт-Петербурге ликуют фанаты Бродского. Наконец-то откроется полноценный музей советского и американского поэта.

Произведения Иосифа Александровича популярны не только среди юношей и девушек Советского союза, а и нынешняя молодёжь читает стихи великого поэта взахлёб. Бродский похоронен в Венеции, так что российские поклонники его творчества, могут дотронуться до поэта только через его произведения. Музей Иосифу Бродскому пытаются открыть уже почти два десятка лет. На пороге 2000 создали фонд, предназначенный для сбора средств на открытие музея, но основателям фонда не удалось выкупить всё помещение для создания музея. Вчера стало известно, что представители инвестиционной компании Fort Group купили соседнею квартиру с той, в которой проживала семья поэта. В доме на проспекте Литейном 24 объединят территорию двух квартир. Сумма покупки не сообщается, однако эксперты оценивают квартиру примерно в 35 миллионов рублей. Инвестировать в музей придётся не менее, чем 1 миллион евро. Открытие ожидается к 2020-2021 годам. Известно, что музей будет частным. В нём расположат зал для временных экспозиций, помещение для лекций и книжное кафе.

В начале текущего года в Санкт-Петербурге создавали интернет-музей Иосифа Александровича. Посетив сайт «Brodsky.Оnline», поклонники смогут узнать много нового о легендарном авторе.