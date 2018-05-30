Удалось локализовать пожар на Кубани, который охватил 1500 квадратных метров

Представители МЧС Краснодарского края заявили о локализации масштабного пожара и более предметной работе пожарной бригады.

Сообщается, что около 19:00 по московскому времени началось возгорание склада, о котором сразу была оповещена спасательная служба. По предварительным данным, охваченная огнём площадь составляла полторы тысячи квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы более семидесяти человек личного состава, двадцать пять единиц техники, в их числе полсотни представителей и семнадцать единиц оборудования МЧС России. Также известно, что на место происшествия направили пожарный поезд и испытательную лабораторию ГУ МЧС Российской Федерации по Краснодарскому краю.

На данный момент после локализации огня пожарные занялись проливкой здания и разбором конструкций для полной ликвидации пожара. Предварительно сообщается, что жертвы и пострадавшие отсутствуют.