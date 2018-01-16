В Москве многодетная мать чуть не убила своего ребёнка

В Москве стало известно о жизненно опасном конфликте в одной из многодетных семей.

Предварительно сообщается, что мать троих детей находилась в нетрезвом состоянии сначала начала применять рукоприкладство к дочери тринадцати лет, после чего в ход пошли подручные средства. Злоумышленница взяла в руки ножницы и нанесла несколько ударов по грудной клетке ребенка. После инцидента девочка не могла выйти на улицу в течение двух дней в качестве наказания. Когда же мать всё-таки выпустила дочь прогуляться, она моментально обратилась в полицию с просьбой о помощи.

На данный момент пострадавшая находится в больнице под наблюдением специалистов. Что касается матери, то она находится в следственном изоляторе и ей инкриминируют покушение на убийство. На преступницу было заведено уголовное дело, а следователи общаются с соседями и знакомыми обвиняемой и её детей.