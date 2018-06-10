В Петербурге на детской площадке нашли труп мужчины

Отмечается, что труп мужчины нашли на Новосибирской улице. Личность погибшего и все обстоятельства трагедии выясняются.

Как стало известно, в ночь на 10 июля жителей Петербурга шокировала страшная находка. Так, прямо на детской площадке в Приморском районе на Новосибирской улице лежал мужчина, который не подавал признаков жизни. При детальном рассмотрении на его теле были обнаружены многочисленные синяки, также прибывшая к месту инцидента скорая зафиксировала у погибшего травму головы.

В настоящий момент сотрудники полиции возбудили уголовное дело и ведут проверку по факту произошедшего. Выясняются все обстоятельства инцидента, который повлек за собой смерть человека. Помимо этого, следователи намерены выяснить личность погибшего, чтобы сообщить о его смерти родственникам, которые смогут что-то знать о трагедии.