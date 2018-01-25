Североосетинская компания пополнит бюджет республики за счет экспорта пирогов в США

В то время, как замминистра финансов Северной Осетии просит кредит у государства в 1,5 миллиарда рублей, местная компания по производству осетинских пирогов налаживает связи с клиентами в Соединенных Штатах Америки.

Сегодня, 10юля, стало известно об итогах заседания правительства во Владикавказе, входе которого замглавы министерства финансов Северной Осетии Алан Дзагоев заявил о том, что республике необходимо в самое ближайшее время время взять кредит у государства на сумму почти в 1,5 миллиарда рублей. Это заявление было сделано в связи со скорым истечением срока по уплате долгов. Тем самым, отметил Дзагоев, власти республики намерены перекредитоваться.

Стоит отметить, что за последние несколько лет объем привлечения коммерческих кредитов был уменьшен более чем в 3,6 раза. Этот факт позволил Северной Осетии сократить расходы на их обслуживание и направить оставшиеся средства на исполнение весенних указов президента.

Интересно, что в то время, как долг республики на сегодняшний момент составляет чуть более 1 миллиарда рублей, в сети Интернет сегодня появилось заявление от одной осетинской компании по изготовлению фирменных республиканских пирогов. В частности, прозвучало заявление о том, что к 2019 году продукцию компании намереваются экспортировать в Соединенные Штаты Америки, откуда был выражен большой интерес со стороны осетинской диаспоры.

Руководитель компании Виктория Степанюк отметила, что закупать пироги в Калифорнии готовы уже прямо сейчас, но для начала нужно наладить транспортировку и вопросы, связанные с отличием в законах обеих стран.