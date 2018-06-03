В подмосковной Лобне "мать года" гуляла с ребенком, высовывая его из окна многоэтажки

Отмечается, что женщина таким образом играла со своим малолетним ребенком. Какие умыслы она преследовала в тот момент, остается неизвестным.

СМИ сообщили о том, что из подмосковной Лобни пришли шокирующие кадры. Жильцы улицы Молодежной смогли заснять на видео, как женщина периодически высовывала и засовывала абсолютно обнаженного ребенка из окна многоэтажки. Какие мысли посещали в тот момент "мать года" и зачем она это делала остается неизвестным.

Очевидцы опубликовали ролик в соцсети и теперь женщину будут проверять социальные службы. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что пришла в ужас, когда впервые увидела ролик. Его уже разослали всем специалистам и теперь горе-мать разыскивают для того, чтобы проверить квартиру и семью, в которой произошел инцидент.

Мишонова также заявила о том, что большая часть трагедий с детьми происходит только по вине их родителей и призвала всех внимательный наблюдать за своими чадами.