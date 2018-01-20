В элитном отеле Москвы ограбили сейф с 22 миллионами рублей

Постоялец отельного комплекса Mariott, расположенного в центре Москвы, рассказал о масштабном ограблении одного из номеров. Сообщается, что пострадавший расположился в апартаментах элитного класса и поместил в сейфе денежные сбережения.

После того, как мужчина вышел из отеля, злоумышленники проникли в номер незаконным образом и открыли хранилище, украв оттуда двадцать миллионов рублей и тридцать пять тысяч долларов, то есть общая сумма ущерба составляет двадцать два миллиона. Сотрудники правоохранительных органов начали расследования, просматривая видеоматериалы с камер наблюдения и выдвинув подозрение тем лицам, которые имели доступ к месту преступления.

Однако известно, что представители гостиницы не прокомментировали произошедшее и не подтвердили факт ограбления. Подобные случаи не являются редкостью в течение последнего месяца, так как во время проведения Чемпионата мира по футболу преступники пользуются наивностью иностранных болельщиков.