В Воронежской области пассажиры убили таксистку

В Воронежской области была убита женщина, которая работала таксисткой. Ее пассажиры признались в убийстве.

Согласно информации следствия, 9 июля женщина вся в крови постучалась в жилой дом. Люди вызвали «скорую помощь», однако врачи уже не смогли ей помочь, и она скончалась.

Сотрудники полиции выяснили, что 41-летняя женщина работала таксистом. В день трагедии она везла на своем автомобиле двух пассажиров. Тогда, когда они добрались до места назначения, пассажиры воткнули нож в горло водителю. После этого женщину выбросили из машины, а сами пассажиры уехали на чужом автомобиле.

Правоохранительные органы нашли автомобиль поблизости с местом, где живет один из подозреваемых. Тогда они задержали виновников, которые признались в убийстве женщины. Один из них до этого уже нарушал закон. Он был обвинен за умышленное причинение телесных повреждений. Теперь молодых людей задержали и возбудили в отношении их уголовное дело «убийство».