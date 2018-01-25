Глава Чечни назвал причину появления скандала об ядохимикатах в овощах

Глава Чечни прокомментировал скандал об использовании запрещенных препаратов для выращивания овощей в республики.

Сегодня, 10 июля, стало известно о заявлении Рамзана Кадырова по поводу скандала о возможном использовании ядохимикатов для выращивания овощей в Чечне. Глава Чеченской республики опубликовал пост на своей странице в одной из социальных сете, в котором дал комментарии по этому скандалу. Рамзан Кадыров крайне возмущен таким заявлением, потому как овощную продукцию, выращенную на территории республики, продают во многих регионах страны и даже за границей. Он не сомневается, что такого провокационного рода информация поступает от конкурентов и злоумышленников, которые тем самым стремятся навредить репутации всей республики.

Напомним, что ранее Рамзан Кадыров поручил создать специальную комиссию по проверке всех необходимых требований и норм для выращивания овощей, а также для установления достоверности, связанной со скандальными заявлениями. По окончанию проверки, комиссия во главе с Кадыровым отчиталась о своей деятельности на правительственном совещании.

Как заявил Министр сельского хозяйства республики Муса Дадаев, во всех тепличных хозяйствах Чечни были взяты различные пробы на экспертизу. Результаты показали, что никаких отклонений от допустимых норм выращивания не было найдено.

Интересно, что ранее Рамзан Кадыров принял участие в сборе урожая нового сорта пшеницы «Ахмат», названного в честь его отца, первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.