Суд приговорил задержанного по делу ТЦ "Зимняя вишня" к двум месяцам лишения свободы

СМИ сообщили о том, что Центральный районный суд Кемерова избрал наказание в отношении сотрудника МЧС Андрея Бурсина, которого признали виновным в халатности в рабочее время, во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Как стало известно, во вторник, 10 июля, состоялся суд над сотрудником МЧС Андреем Бурсиным. Приняв во внимание слова гособвинителя, суд приговорил Бурсина к двум месяцам лишения свободы вплоть до 7 сентября 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СК удалось зафиксировать несколько случаев давления на потерпевших в ходе дела о страшном пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Отмечается, что коллеги задержанного Бурсина сыпали угрозами в адрес потерпевших как у здания суда и во время судебного процесса.

По предварительным данным, около 20 человек постоянно угрожали потерпевшим и записывали на камеры номера машин, на которых те приезжали в суд. В СК заявили о том, что коллеги Бурсина заявляли о том, что потерпевшим следовало сгореть в том торговом центре вместе с детьми.