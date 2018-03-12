Во Владимирской области туристку убило молнией

Очевидцы произошедшего сообщили о том, что один разряд молнии угодил в палатку, а второй уже сбил девушку с ног. Прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать смерть туристки.

Как стало известно СМИ, во Владимирской области молнией убило жительницу Челябинска. Отмечается, что она вместе с друзьями отправилась в поход на два дня с палатками. Как рассказал один из участников туристической группы, между Покровом и деревней Дубровка на берегу реки Клязьма они решили заночевать, а утром, когда проснулись, готовили завтрак.

Внезапно начался небольшой дождь, и туристы решили спрятаться под деревьями в надежде на то, что он скоро прекратится. В какой-то момент парень с девушкой ушли в палатку, остальные четверо друзей остались под деревьями. Внезапно парень услышал хлопок в палатке и заметил дым, девушку, что была с ним, оглушило.

Вскоре прибежала еще одна туристка и сообщила, что с Варварой что-то произошло и она потеряла сознание. Когда он выбежал из палатки, то увидел, что Варя находилась без сознания, а ребята делали ей искусственное дыхание и массаж сердца. К сожалению, реанимировать девушку не удалось, прибывшая скорая констатировала ее смерть от удара молнией.

Стоит отметить, что погибшей девушкой оказалась выпускница УралГАХА Варвара Назарова из Челябинска. Отмечается, что до трагедии девушка жила и работала в Москве.