"Автомобильная многоножка": ДТП в Воронеже рассмешило пользователей соцсетей

Пользователей сети рассмешила довольно курьезная автомобильная авария, которая произошла накануне в Воронеже. Отмечается, что в ДТП столкнулись сразу пять автомобилей, о пострадавших не сообщается.

Как стало известно, проезжающий по Железнодорожному района Воронежа мужчина заметил довольно странную аварию. Отмечается, что в левом ряду перед мостом в сторону Остужевского кольца столкнулись сразу пять автомобилей, они плотно стояли друг к другу. Что стало причиной ДТП и есть ли пострадавшие не сообщается.

Пользователи соцсетей посмеялись над произошедшим и прозвали аварию "автомобильной многоножкой", а также отметили, что получился довольно "хороший паровозик". Многие отметили, что "гармошка" получилась довольно длинной и только немногие поинтересовались возможными пострадавшими.

Стоит отметить, что также отсутствует информация по поводу того, кто стал виновником ДТП.