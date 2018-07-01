В Красноярском крае пенсионерка убила сына-инвалида

В Красноярском крае осудили пенсионерку. Женщину обвиняют в убийстве своего сына, который имел инвалидность.

Согласно информации следствия, погибший мужчина однажды получил тяжелую травму руки, из-за чего стал инвалидом и потерял возможность работать. Он жил со своей матерью на ее пенсию. Известно, что на ее деньги он покупал себе алкоголь. Отмечается, что и мать, и сын страдали алкоголизмом.

Спиртное женщина покупала обычно после получения пенсионного пособия. Сотрудники полиции выяснили, что она нередко выпивала вместе со своим сыном. Знакомые семьи замечали, что женщина часто ходила в синяках и ссадинах, которые, как выяснилось, в состоянии алкогольного опьянения наносил ей ее сын.

Мужчина часто устраивал дебош в своем подъезде. Он не стеснялся громко стучать в двери соседей, которые жаловались на очень громкий шум от его телевизора.

В один день пенсионерка одолжила у подруги тысячу рублей. Вместе они устроили застолье, чтобы выпить. Тогда к ним пришел и сын подсудимой, чтобы попросить у матери денег на алкоголь. Когда их знакомая покинула дом, то он избил ее.

Это разозлило женщину. Она взяла в руки кухонный нож, зашла в спальню сына и нанесла сильный удар в области грудной клетки. Когда она вошла в следующий раз, то он уже был мертв. Соседи по просьбе женщины вызвали «скорую помощь». Медики, в свою очередь, по приезду обратились в правоохранительные органы.

За убийство сына-инвалида пенсионерка была приговорена к шести годам и четырем месяцам лишения свободы.