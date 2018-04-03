«Использовать собственно-выращенные семена и саженцы можно»: Россельхознадзор опроверг слухи СМИ

Огородники всей России уже на грани паники, из-за появившихся в СМИ сообщений о запрете использования собственно-выращенных посадочных материалов.

Некоторые журналисты сообщали, что урожай можно получать только, с помощью, купленных в специализированных магазинах и одобренных Россельхознадзор растений. В противном случае с обычных дачников будет взиматься штраф от 300 рублей. Однако представители Федеральной службы по фитосанитарному надзору, успокоили любителей выращивать продукты питания. Огородников заверили, что штрафные меры действовали и раньше, однако касаются они только лиц, производящих выращивание растений для коммерческих целей. Если граждане планируют продавать семена, саженцы или готовые плоды, то они обязаны подвергнуть продукт специализированной экспертизе, которая определит уровень качества и безопасность продукции. В случае успешного прохождения проверки, предприниматель получит одобрение и необходимые документы для осуществления торговой деятельности.