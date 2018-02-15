Во Франции человек впервые заразился вирусом Усуту

Роспотребнадзор предупреждает туристов, которые намереваются отправиться в отпуск во Францию, быть осторожными. В зафиксирован первый за всю историю страны случай заражения человека опасным вирусом Усуту.

21 июня во французскую больницу поступил мужчина, которому был поставлен диагноз Усуту. У него был поражен лицевой нерв. Пациента сразу же направили на лечение.

Учёные утверждают, что вирус не передается от человека к человеку, и заразиться возможно только от насекомого, которое является переносчиком. Однако специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пока воздержаться от желания посмотреть на Эйфелеву башню.

Вирус Усуту опасен тем, что объектом поражения становится нервная система человека. Переносчиком инфекции являются комары. А передается от больших птиц. Впервые о вирусе заговорили в Африке в 1959 году. С 1996 году было зафиксировано несколько случаев заражения и гибели пернатых от этой болезни в разных странах мира, например, в Голландии, Бельгии, Испании, Швейцарии и т.д. Это не самая распространенная инфекция, которая поражает человеческий организм. В 2016 году было зарегистрировано около 10 случаев заражения людей в Италии и 3 – в Хорватии.

Лето – период, когда вспышки вирусов возникают все чаще и чаще по всему миру, а в условиях жары намного быстрее распространяются. Напомним, в начале июля Росздравнадзор предупредил о вспышке инфекции Денге во Вьетнаме. Что примечательно, переносчиком вируса Денге также являются комары.