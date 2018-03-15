В Петербурге москвич-извращенец с отверткой изнасиловал подростка

9 июля на месте преступления его задержала полиция в одном из многоэтажных домов, расположенных по Витебскому проспекту. Злоумышленник напал на 14-летнюю девочку, изнасиловал и забрал ее смартфон.

Сотрудники Главного управления МВД РФ по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого на территории административного центра 39-летний москвич с отверткой изнасиловал подростка. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован в понедельник приблизительно в шесть часов вечера.

Вместе с девочкой извращенец вошел в парадную одной из многоэтажек, что стоит на Витебском проспекте, и напал на нее. Угрожая нанести ей телесные повреждения с помощью отвертки, он совершил против нее насильственные действия сексуального характера. Все это произошло на лестничной площадке десятого этажа. На шум отреагировали жители дома, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленник был задержан с поличными.