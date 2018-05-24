В Лондоне вину насильника доказало видео

В центре столицы Великобритании 28-летний человек надругался над незнакомой ему 18-летней девушкой.

Согласно информации правоохранительных органов, это произошло примерно в четыре часа утра. Обвиняемый находился на улице и употреблял алкоголь. В это время из клуба поблизости вышла молодая девушка в очень плохом состоянии. Парень решил поприставать к ней, однако она вырвалась.

Уже утром охранники клуба, в котором отдыхала девушка, нашли ее. Она лежала на земле, а на ней не было нижнего белья. Мужчины вызвали «скорую помощь» и патрульную полицию. Когда девушка уже пришла в чувства, то врачи подтвердили, что над ней надругались. В течении суток задержали виновного.

Вот только молодой человек утверждал, что девушка сама согласилась на интимную близость. Потерпевшая с таким заявлением преступника не была согласна: по ее словам, она очень мало употребляет алкоголь и почти не ходит по клубам, а в тот вечер у нее было ощущение, словно кто-то подсыпал ей в напиток наркотическое вещество. Она была уверена, что ей было настолько плохо, что на секс с незнакомцем она не согласилась бы.

На судебном заседании обнародовали видео с камеры наблюдения, которая была размещена возле места происшествия. На кадрах видно, как молодой человек принуждает девушку к определенным действиям, а она старалась вырваться. Это видео доказало вину насильника и суд приговорил его к десяти годам лишения свободы.