В Таиланде стартовала последняя фаза операции по вызволению детей из пещеры‍

Четверых детей, их тренера, а также двоих военнослужащих и двоих врачей, которые оставались с ними все время после обнаружения, спасут из затопленной пещеры, передает агентство Khaosod.

Между тем, врачи обследовали всех детей, которые уже были доставлены на поверхность. Сразу их они были госпитализированы и отправлены на карантин. Только что стало известно, что у всех этих детей нашли инфекцию, которую они подхватили во время пребывания в сырости. Тем не менее, это почти не отражается на самочувствии детей. У них хороший аппетит и они довольно энергечны. Их психическое состояние также удовлетворительное.

Накануне в пресс-центре спасательной операции по вызволению детей из пещеры‍ Таиланда прошел брифинг, в ходе которого были обсуждены главные моменты оставшейся работы. В пещере до сих пор находятся четверо школьников и их тренер. Уже стартовала последняя фаза операции по их спасению.