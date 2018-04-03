В Благовещенске мужчина убил соседа на глазах у сына

В Благовещенске осудили мужчину, который обвиняется в убийстве. Сообщается, что соседа он убил на глазах своего несовершеннолетнего сына.

Согласно информации следствия, обвиняемый находился у себя дома. Он расположился на кухне, где выпивал алкоголь и был занят чтением книги. В определенный момент к нему зашел его сосед, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения. Между ними завязалась ссора и в ход пошли матерные выражения.

В какой-то момент подсудимый вышел из себя и взял в руки кухонный нож. Холодным оружием он нанес своему оппоненту несколько ударов в области грудной клетки и живота. За всем происходящим наблюдал несовершеннолетний мальчик, который оказался сыном обвиняемого. По словам подсудимого, после драки его сосед успокоился и ушел к себе. Спустя несколько дней потерпевший скончался уже в местной больнице.

На судебном заседании обвиняемый не отрицал того, что нанес пострадавшему удары ножом. Однако при этом он уверял, что убивать никого не хотел. Также он принес свои извинения родным людям погибшего. В суде это учли и обвиняемому присудили 10 лет лишения свободы.