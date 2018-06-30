В Японии эвакуируются люди из-за приближения тайфуна

Жителям японского города Миякодзима и окружающим его поселениям, власти порекомендовали срочно покинуть свои дома. Правительство опасается за жизни и здоровье местных жителей из-за надвигающегося тайфуна, получившего названия «Мариа».

По данным синоптиков давления тайфуна превысит 900 гектопаскалей, скорость ветра может достигать семидесяти метров в секунду. Площадь города составляет 205 квадратных километра, на его территории проживает около 55 тысяч человек. Правительство Японии порекомендовали всем, кто имеет возможность покинуть город и его окрестности, а у кого нет такой возможности укрыться от тропического циклона дома, не выходить без крайней необходимости на улицу и не приближаться к морю. Из-за приближения стихийного бедствия скорость ветра в соседних с Миякодзима городах, достигает почти тридцать метров в секунду.

Стоит отметить, что Япония ежегодно страдает от антициклона. Август и сентябрь считается сезоном тайфунов в стране восходящего солнца. Интересно, что название непогоды произошло от греческого слово «Тифон», означающего имя чудовища.

До этого сообщалось, что от жаркой погоды гибнут жители Японии.