Под Читой паводок затопил села и дачные кооперативы

Больше всего пострадали Центральный и Железнодорожный районы. Около шестисот человек оттуда эвакуировали, еще триста смогли покинуть местность своим ходом.

Сотрудники Главного управления Министерства чрезвычайных дел РФ по Забайкальскому краю сообщают об опасной ситуации, которая на данный момент сложилась в окрестностях Читы. Там паводок затопил села и дачные кооперативы. Это произошло из-за вышедшей из берегов реки. В нескольких районах объявлен чрезвычайный режим.

Руководство над сложившейся ситуацией осуществляют власти Читы. Они позаботились, чтобы в городе были организованы пункты размещения для эвакуированных жителей. Они сообщили, что почти все рейсы автобусов и других видов транспорта, которые связаны с затопленными районами, приостановлены.