В Воронежской области пьяный "заботливый" отец метал ножи в своих детей

Многодетный отец раскаялся и заявил о том, что уже бросил пить. Суд приговорил его к 250 часам обязательных работ.

В Воронежской области произошел просто вопиющий случай жестокого обращения с малолетними детьми. Так, следствию удалось установить, что 37-летний житель Новохоперского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избивал и издевался над своими двумя дочерьми и сыном. Дети со слезами на глазах терпели издевательства отца до тех пор, пока он не решил "поразвлечься".

Алкоголь ударил в голову и многодетный отец схватился за нож, принялся его кидать в детей, оттачивая навыки метания. К счастью, трагедии удалось избежать, однако полиция все же узнала о произошедшем. Его задержали и обвинили в жестоком отношении к детям, материалы дела передали в суд.

После данного инцидента многодетный отец раскаялся и сообщил суду, что навсегда завязал с алкоголем. Приняв во внимание этот факт, "заботливого" отца приговорили к 250 часам обязательных работ.