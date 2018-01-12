В Сочи престарелый извращенец приставал к 9-летней девочке на пляже

По предварительным данным, жертвой мужчины является 9-летняя девочка, которая приехала отдыхать на море к родственникам из Москвы. Мужчину, которого подозревают в совершенном преступлении, уже задержала полиция.

Как сообщила Наталья Трифанова, которая является старшим помощником руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю, подозреваемого в домогательствах к ребенку мужчину уже задержали. Им оказался 55-летний, имя которого не сообщается по правилам следствия. Против него возбудили уголовное дело по статье за «насильственные действия сексуального характера».

В СМИ появились данные о том, что пострадавшая – 9-летняя девочка. Она приехала в Сочи, чтобы отдохнуть на Черном море у своих родственников. Мужчина, которого в Сети уже назвали престарелым извращенцем, приставал к девочке и совершал действия неподобающего характера. Детали и подробности происшествия уточняются.