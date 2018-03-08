В Москве на Фестивальной нашли мешок с человеческими костями‍

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения расчлененного тела. О нем в полицию сообщили работники коммунальной службы, которые полезли в канализацию для проведения дорожных работ.

Сотрудники Главного управления МВД по Московской области сообщают о случае, в ходе которого в административном центре нашли мешок с человеческими костями‍. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован в Москве на улице Фестивальной.

Как сообщает источник в российских СМИ, коммунальщики нашли неизвестный мешок и решили в него заглянуть. Внутри оказались человеческие останки. Прибывшие по вызову полицейские определили, что тело перед тем, как спрятать, расчленили. Пока что личность погибшего не установлена. Им может быть один из числившихся в рядах пропавших без вести по региону.