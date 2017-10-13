Полиция задержала в Москве топ-менеджера "Синергии", насмерть сбившего беременную девушку

Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Отмечается, что топ-менеджер является злостным нарушителем ПДД, он успел накопить около 50 штрафов.

Буквально недавно СМИ сообщили о том, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать в Москве топ-менеджера "Синергии", который насмерть сбил на автомобиле беременную девушку. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент его допрашивают сотрудники полиции, выясняют все детали произошедшего инцидента.

Напомним, авария со смертельным исходом произошла 18 июня на Верхней Масловке. Две девушки стояли и ожидали зеленого сигнала светофора, когда на них внезапно выскочил автомобиль. Отмечается, что двух девушек зажало автомобилем, очевидцы бросились на помощь и до приезда скорой пытались сдвинуть машину с места.

В течение недели врачи боролись за жизнь беременной на 9 месяце девушки, однако она скончалась, так и не приходя в сознание. Вторая потерпевшая до сих пор находится в реанимации.

Отмечается, что топ-менеджер "Синергии" отказался от медосвидетельствования, что может говорить о том, что он находился за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения. Он уже был уволен со своего поста.