Уральского браконьера вычислили по снимкам убитых краснокнижных птиц в «Одноклассниках»

Мужчина из Курганской области решил похвастаться итогами своей охоты и показал снимки убитых животных в социальной сети. Региональный департамент природных ресурсов и окружающей среды вычислил браконьера, теперь ему грозит тюрьма и крупный штраф.

Как сообщается, в мае этого году мужчина охотился неподалеку от деревни Егорино Мишкинского районе. Охотник подстрелил несколько птиц, среди которых были лебедь-кликун, глухари и кудрявый пеликан, занесенный в Красную книгу. Итоги своей «удачной» охоты мужчина поспешил сфотографировать и показать в «Одноклассниках». Там его снимки заметили работники профильного ведомства.

Мужчину вычислили, против него начались разбирательства. По данным СМИ, ущерб, который охотник нанес природе, эксперты уже оценили в 143 930 рублей. Эту сумму мужчине могут назначить в виде штрафа. Помимо этого, за убитых краснокнижных птиц браконьеру могут присудить тюремный срок. Как сообщается, по данной статье наказание предусматривает до 5 лет тюрьмы.