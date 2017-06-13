В Ноябрьске малолетние живодеры топили в лужах и выкалывали глаза голубям

Малолетние живодеры используют в качестве приманки хлеб или семечки, а затем ловят птиц и издеваются над ними. Возмущенный зоозащитник пригрозил, что если подобное еще раз повторится, то в сети появятся имена и фамилии этих детей.

Как стало известно, житель Ноябрьска наткнулся на улице на детей, которые издевались над голубями и их птенцами. Так, они приманивали птиц на семечки или хлеб, затем, пока те ели, отлавливали их и "развлекались". Зоозащитнику удалось отобрать у малолетних живодеров голубей, которых топили в лужах и выкалывали им глаза.

По его словам, на первый раз мужчине пришлось провести воспитательную беседу с этими детьми, хотя это должны были сделать родители. Он также поспешил напомнить родителям живодеров, что воспитанием своих детей нужно заниматься каждый день и объяснять, что животным тоже бывает больно. Зоозащитник отметил, что сейчас дети убивают животных, а завтра уже могут открыть охоту на людей, ведь их родители глубоко наплевали на своих чад и занимаются только собой.

Мужчина заявил о том, что если подобное еще раз повторится, то опубликует имена и фамилии живодеров, а затем отправится в полицию. Пользователи соцсетей были шокированы произошедшим, отметив, что обратиться в полицию нужно было сразу. Другие же пожелали живодерам и их родителям той же участи, что и голубям.