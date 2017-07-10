Снятый из-за вони с рейса в Португалии российский музыкант умер от некроза‍

Инцидент с Андреем Сучилиным произошел в конце мая. После он объяснил, что страдает некрозом, и неприятный запах был вызван инфекцией. Его друг Лидия Тихонович, рассказал, что она и послужила причиной смерти.

Снятый из-за вони с рейса в Португалии российский музыкант Андрей Сучилин умер от некроза‍. Об этом написала в Facebook его близкая приятельница Лидия Тихонович, с которой он часто общался при жизни. Она пояснила, что он болел от очень серьезного заболевания. Патологический процесс, в ходе которого в его организме отмирали ткани, погубил его. Он же и вызывал неприятный запах, на который пожаловались пассажиры португальского рейса.

Как сообщает агентство Mirror, из-за произошедшего проводники закрыли музыканта в уборной, и при возможности сняли с рейса. Тогда о его имени известно не было, однако он сам признался в своем профиле одной из социальных сетей, что инцидент произошел именно с ним. Тихонович рассказала, что Сучилин попал в реанимацию из-за обострения инфекции. Несколько дней, пока он находился в коме, врачи боролись за его жизнь, однако результатом стала его смерть.