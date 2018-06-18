Египетский комментатор скончался после последнего поражения сборной Египта в ЧМ-2018

Как стало известно, Абдул Рахим Мохаммед скончался после поражения сборной Египта во время ЧМ-2018. Отмечается, что египетские футболисты не смогли выиграть ни одного из трех матчей и заняли самое последнее место в группе А.

В понедельник, 25 июня, состоялся матч между сборными Саудовской Аравии и Египта. Сборной СА удалось вырвать победу, сыграв с командой Египта со счетом 2:1, однако это все равно не помогло ей пройти в плей-офф. В результате, обе команды отправляются домой. Во время последнего матча произошел довольно страшный инцидент.

Абдул Рахим Мохаммед, который выступал комментатором на последнем матче СА и Египта, внезапно почувствовал себя плохо на 95-й минуте игры, когда египтяне пропустили решающий гол от Саудовской Аравии. Комментатор должен был подвести итоги матча, упал и потерял сознание.

Коллеги своими силами пытались привести его в чувство, однако это им не удалось и Мохаммеду пришлось вызывать скорую. Он скоропостижно скончался. Коллеги отмечают, что что комментатор не жаловался на здоровье, однако ошибки сборной Египта его расстроили и Мохаммед перенес сердечный приступ.