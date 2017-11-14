В Омске четыре пассажира маршрутки пострадали после столкновения с трамваем

Доктор из больницы подтвердил количество пострадавших, у некоторых из них довольно серьезные травмы.

Сотрудники Главного управления ГИБДД РФ по Омской области сообщают о случае, в ходе которого в административном центре произошло столкновения маршрутки, которая совершает рейс под номером 568, с трамваем маршрута номер восемь. Согласно данным, которые они передают, в результате пострадали четыре пассажира.

Инцидент был зафиксирован правоохранительными органами во вторник, 26 июня. По предварительно установленной версии, маршрутка не остановилась на повороте к улице Богдана Хмельницкого и не пропустила трамвай, в результате чего произошло столкновение лоб в лоб. Все пассажиры выжили, некоторые обратились за медицинской помощью.