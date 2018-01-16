Пытали раскаленной вилкой, расческой и сигаретами: в Москве из-за денег изнасиловали женщину

Подруга женщины рассказала мужчинам о том, что москвичка заключила сделку и получила 25 миллионов рублей. В ночь с 21 на 22 июня ее заманили в гости, где стали зверски пытать и изнасиловали.

Как сообщают СМИ, 41-летняя женщина пришла в гости, там было двое мужчин. Они ее избили и хотели получить деньги, которые те она, якобы, получила за успешную сделку. 25 миллионов рублей, о которых злоумышленникам рассказала подруга женщины, у нее не было. Мужчины избивали женщину, пытали ее раскаленной вилкой. В своих издевательствах они использовали также бутылку, расческу и зажженные сигареты.

Мужчины насиловали женщину, а сбежать ей удалось лишь тогда, когда они заснули. Инцидент случился в Новой Москве, официальных комментариев в полиции пока что не предоставляли.

По данным СМИ, насильники, устроившие женщине пытки из-за денег, уже задержаны полицией. Мужчины уже имеют судимости. Первый получал судимость по статье за умышленное причинения вреда здоровью. Второму присуждали ответственность за похищение документов или повреждение ценных бумаг, штампов и печатей.