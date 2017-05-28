В Тольятти пенсионерка выпала из окна

В Тольятти из окна квартиры на пятом этаже выпала 78-летняя женщина.

Сообщается, что трагедия произошла 25 июня. Соседи пенсионерки рассказали, что в последнее время она стала слишком часто выпивать. Ее дочь хотела как-то уберечь мать от алкоголизма и начала иногда запирать ее в квартире.

Женщина выпала из окна, когда ее дочь находилась на работе, а прохожие вызвали «скорую помощь». Вот только от сильных травм пенсионерка умерла еще до приезда врачей. Сейчас правоохранительные органы выясняют все причины случившегося.

Напомним, что недавно в Тамбовской области 70-летнюю пенсионерку убили из-за денег. Согласно информации следствия, молодой мужчина проник в ее двор и ударил тяжелым предметом в области головы. После этого он задушил свою жертву и вынес из ее дома деньги и другие ценные вещи. Спустя несколько дней сотрудники полиции задержали главного подозреваемого, доказательства его вины уже направлены в суд для дальнейшего разбирательства.