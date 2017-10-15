В Тамбовской области пенсионерка была убита из-за денег

В Тамбовской области задержали главного подозреваемого. Мужчину обвиняют в убийстве 70-летней женщины.

Согласно информации правоохранительных органов, тело пенсионерки обнаружили во дворе ее частного дома. Специалисты увидели следы насильственной смерти. Спустя несколько дней сотрудники полиции нашли главного подозреваемого: им оказался 30-летний мужчина, который раньше проживал поблизости с убитой.

По версии следствия, мужчина пробрался в дом пенсионерки 16 июня. Тогда он ударил пожилую женщину тяжелым металлическим предметом по голове. На этом мужчина не остановился и решил добить свою жертву: преступник задушил женщину с помощью веревки.

После того, как пенсионерка была убита, обвиняемый стал искать в ее доме ценные вещи. Он забрал с собой деньги и другое имущество женщины. Далее он скрылся с места преступления.

Правоохранительные органы задержали главного подозреваемого. Сотрудники полиции собрали все нужные доказательства его вины в убийстве и отправили дело в суд для дальнейшего разбирательства и выбора меры наказания.