В Чувашии мужчина убил своего отца

В Чувашии полиция задержала 41-летнего мужчину. Он обвиняется в убийстве своего отца.

Согласно информации следствия, безработный мужчина живет со своей избранницей и его пожилым 86-летним отцом в одном доме. Однажды обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он стал ссориться со своим отцом.

В результате конфликта мужчина стал избивать своего отца. Он нанес ему сильные удары в области головы, ног и туловища. От сильных травм пожилой мужчина умер на месте происшествия до приезда «скорой помощи».

Правоохранительные органы задержали виновника. Выяснилось, что 41-летний убийца своего отца только в прошлом году покинул тюрьму. Тогда он отбывал срок за то, что расправился со своей сожительницей. Сотрудники полиции продолжают расследование и проводят проверки по факту данного происшествия.

Напомним, что недавно в Прикамье случился страшный инцидент. 27-летний молодой человек распивал алкоголь со своими двумя друзьями. В состоянии алкогольного опьянения они решили убить своего знакомого. Все трое отправились к пострадавшему. Они попросили его выйти из дома, когда молодой парень нанес ему несколько ударов ножом в области живота и шеи. Потерпевший умер на месте.

После убийства правонарушители украли из гаража погибшего его автомобиль. Убийцу суд приговорил к 11 годам лишения свободы. Его товарищам повезло больше: за кражу чужого имущества они будут отбывать наказание 3 года и 6 месяцев условно.