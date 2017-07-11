Ректор МГУ говорит о недостатках ЕГЭ

На пресс-конференции в издательском доме "Аргументы и Факты" поделился своим мнением касательно единого госэкзамена.

Ректор одного из самых влиятельных университетов России МГУ Виктор Садовничий признался, что одним из главных недостатков Единого госэкзамена является тот факт, что он никак не может определять творческий потенциал человека и ни в коем случае не должен решать чью-либо судьбу.

В тоже время Садовничий отметил, что все-таки у этой системы проверки знаний есть свои преимущества. Например, она дает большую возможность школьникам из небольших городов поступить в престижнейшие ВУЗы страны.

Напомним, что первый аналог ЕГЭ появился во Франции еще в 60-х годах прошлого века. В России впервые в виде тестового аналога единый государственный экзамен был вынесен в постановлении Правительства РФ от 2001 года. С тех пор «всероссийский» госэкзамен прочно укрепился в системе образования и на протяжении многих лет постоянно изменялся.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ сдают более семисот тысяч человек.