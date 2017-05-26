Суд ограничил полковника Захарченко в изучении материалов дела до 28 июня

Отмечается, что теперь Захарченко должен ознакомиться со всеми материалами дела до 28 июня текущего года. Следственный комитет подозревает, что сам экс-полковник МВД и его адвокаты затягивают процесс рассмотрения дела.

СМИ стало известно о том, что в понедельник, 25 июня, состоялось очередное заседание по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Во время процесса суд полностью удовлетворил пожелания представителя СК и ограничил Захарченко в ознакомлении с материалами дела до 28 июня.

СК считает, что сам полковник изучил все 34 тома за 122 дня, а из его пятерых адвокатов только двое смогли полностью изучить материалы и вещдоки, еще один не ознакомился с вещдоками, а двое остальных только начали изучать материалы. Следственный комитет потребовал, чтобы ограничили время рассмотрения материалов до 28 июня, так как Захарченко и его защитники просто затягивают судебный процесс и суд полностью удовлетворил ходатайство.

Стоит отметить, что сам Захарченко отрицает, что смог ознакомиться со всеми материалами дела, так как ему не предоставили видеозаписей допросов. Он вместе со своими адвокатами попросил продлить время ознакомления до 3 августа.