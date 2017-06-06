В Ростове-на-Дону погибли две девочки в душной машине

Смерть маленьких сестер в машине, по всей вероятности, наступила из-за жары. Известны первые подробности.

Сегодня, 25 июня, было объявлено, что двумя днями ранее двое маленьких ростовчан погибло в машине. В то время, пока их родители занимались своими повседневными делами и отсутствовали дома, старшая сестра погибших незаметно уснула. Это было в районе двух-трех часов. Когда же супруги вернулись домой, то обнаружили своих младших детей в собственной машине без признаков жизни.

Маргарите было три года, а ее сестре Виолетте – полтора.

На данный момент Следственный комитет РФ проводит проверку.

Известно лишь, что семья погибших девочек была благополучной и никогда не привлекалась к надзору органа опеки и попечительства.

Следует напомнить, что несколько недель назад в Ростове мог бы произойти похожий случай. Мать оставила своего ребенка на заднем сидении машины и ушла за покупками в соседний супермаркет. По словам очевидцев события, ребенок провел в машине не менее получаса, прежде чем женщина успела вернуться. Пользователи интернета были возмущены таким событием, отметив, что погибнуть в раскаленной на солнце машине можно за 30-40 минут.