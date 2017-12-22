В Башкирии мужчина убил четырехмесячного ребенка

В Башкирии осудили 43-летнего мужчину. Его обвинили в убийстве четырехмесячного ребенка.

Согласно информации следствия, это произошло тогда, когда родители троих детей отправились в банк в соседний город Магнитогорск для того, чтобы уладить свои дела. Детей они оставили под присмотром их бабушки.

Бабушка троих детей в этот момент пригласила к себе своего 43-летнего товарища. Женщина накрыла стол. Знакомые общались и распивали спиртные напитки. Когда оба были уже в состоянии алкогольного опьянения, то младший ребенок, четырехмесячный мальчик, начал громко плакать.

Пьяного гостя разозлил плач ребенка, и он решил с этим разобраться. Мужчина избил младенца и оставил его на крыльце. От тяжелых травм ребенок умер на месте происшествия. Известно, что у малыша была черепно-мозговая травма.

Правоохранительные органы начали расследование и задержали 43-летнего подозреваемого в убийстве ребенка. Сейчас он находится под стражей, а сотрудники полиции проводят дополнительные проверки по факту случившегося.

Напомним, что недавно в Воронеже женщина обратилась в полицию. Она пожаловалась на то, что несколько раз видела, как по чей-то маленький ребенок ходит по подоконнику. При этом она отметила, что окна в доме достаточно старые и такие развлечения для малыша могут закончиться трагедией. Правоохранительные органы занялись проверкой этой семьи.