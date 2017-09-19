В Химках официант-украинец убил повара

В Химках на тренировочной базе российской сборной произошло убийство.

Инцидент произошел в олимпийском центре «Новгородск». Именно там тренируются футболисты сборной России по футболу. Сообщается, что спортсмены тренировались там до начала чемпионата мира и во время его проведения в РФ.

Согласно информации правоохранительных органов, 55-летний повар умер то сильного удара ножом в области живота. В результате проверок обнаружилось, что его убийцей оказался 27-летний молодой человек, который работал в том же заведении официантом. Сотрудники полиции выяснили, что он – гражданин Украины.

Сейчас главного подозреваемого в убийстве мужчины задержали и взяли под стражу. Сотрудники полиции проводят дополнительные проверки по факту происшествия.