В Ингушетии два человека ранены после стрельбы в колледже Назрани‍

По данным источника в правоохранительных органах, неизвестные лица подъехали на трех автомобилях к учебному заведению и открыли огонь по молодым людям. Все случилось примерно в 11 часов утра по московскому времени.

Сотрудники Главного управления МВД Республики Ингушетия по Назрани сообщают о случае стрельбы в местном колледже. Согласно данным, которые они предоставляют, в результате были ранены два человека, оба они живы и доставлены в ближайший госпиталь.

Пострадавшие - молодые люди 17 и 18 лет, студенты Ингушского политехнического колледжа, который расположен в городе по улице Южная. Их травмы не слишком серьезные. Полиция уже начала розыск подозреваемых, по местности объявлен план "Перехват".