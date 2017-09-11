Россию ждет новый Чернобыль

По мнению доктора биологических наук, в скором времени Россию ожидают последствия Чернобыля, если правительство не возьмет ситуацию на Волге под свой контроль.

Сегодня, 25 июня, стало известно о неутешительных прогнозах по отношению к состоянию самой известной реки России Волга. Член Института экологии РАН, профессор Сергей Саксонов рассказал в подробностях о том, что сейчас происходит с Волгой. В частности, Волга уже давно по праву должна называться водохранилищем, но никак не рекой. Многочисленные постройки, большую часть которых составляют плотины, заставили скорость течения воды уменьшиться в разы, что привело к образованию ила и распространению опасных водорослей.

«К тому же они агрессивно поглощают кислород, вытесняя из Волги другие живые организмы. Вот где настоящая беда — органическое загрязнение Волги сейчас просто колоссально», — заявляет Сергей Саксонов. Одним из решений такой проблемы был назван опыт США и Канады, убравших все промышленные предприятия от побережья Великих озер и ужесточивших законодательство в вопросах экологии. Профессор предупреждает, что, если вовремя не заняться Волгой, ил с огромного числа гектаров преобразуется в опасные воздушные вещества. И в этом случае Россию ожидает последствия взрыва на Чернобыльской АЭС.

Сообщим, что сегодня также было объявлено о массовой гибели осетров в водах реки неподалеку от Архангельска. В прокуратуре выясняются причины этого события. По многочисленным мнениям, всему виной все то же загрязнение.