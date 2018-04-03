На Ставрополье мужчина изнасиловал сына знакомых

На Ставрополье задержан 46-летний мужчина. Он обвиняется в изнасиловании семилетнего мальчика.

Согласно информации правоохранительных органов, родителям ребенка было необходимо уехать по своим делам. Тогда они решили не оставлять сына одного и отвезли его к своему хорошему знакомому. 46-летнего мужчину они попросили присмотреть за мальчиком. В тот день обвиняемый надругался над сыном своих знакомых.

Как только родители ребенка узнали о том, что произошло, то они сразу же обратились к сотрудникам полиции и написали заявление в отношении своего товарища. Сейчас следственный отдел занимается расследованием данного дела и продолжает проводить соответствующие проверки.

Напомним, что недавно в Чуйской области подросток с инвалидностью изнасиловал маленькую девочку. Она вернулась домой к родителям в напуганном состоянии и с кровью на одежде. Восьмилетнего ребенка отправили в больницу на госпитализацию. Сотрудники полиции выяснили, что ее изнасиловал ее 13-летний сосед. Мальчик оказался инвалидом первой группы, который стоит на учете в центре психического здоровья.