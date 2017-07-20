В Прикамье трое мужчин убили знакомого

В Прикамье осудили трех мужчин, которых обвинили в убийстве и угоне чужого автомобиля.

Согласно информации правоохранительных органов, 27-летний молодой человек распивал алкогольные напитки с двумя своими товарищами. В состоянии опьянения они решили убить своего общего знакомого.

Тогда все трое мужчин пришли к дому своей жертвы. Они спокойно попросили 44-летнего местного жителя выйти к ним поговорить. После этого 27-летний преступник взял нож и нанес потерпевшему удары в грудь, живот и в область туловища. Пострадавший старался зайти обратно в свой дом и избежать конфликта, однако напавший догнал его и ударил его ножом в шею.

Пострадавший от тяжелых ранений умер на месте происшествия. Все трое его «гостей» постарались скрыть следы от убийства. Просто так они решили не уходить: из гаража они угнали машину убитого мужчины.

27-летнему парню, который убил мужчину, суд присудил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его соучастникам повезло больше: за угон чужого автомобиля им присудили три года и шесть месяцев условного лишения свободы.