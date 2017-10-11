В Москве обвиненного в коррупции Никиту Белых этапировали в колонию

Бывшего губернатора Кировской области вчера перевели в одиночную камеру, после чего он был осмотрен врачом СИЗО, а сегодня его увезли в колонию.

В Москве обвиненного в коррупции экс-главу Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию. По предположению Валерия Максименко, который занимает должность заместителя главы ФСИН, его могут поместить в ту же колонию, где отбывает срок экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев. Тем не менее, в правоохранительных органах эту информацию еще не подтвердили. По обыкновению, до прибытия в пункт назначения не сообщается, где именно он будет.

Перед отбытием Белых осмотрел тюремный врач. Оценив состояние его здоровья, он выдал для него лекарственные препараты и одобрил перемещение.