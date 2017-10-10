Калифорнию снова настигла беда

В Калифорнии началась ежегодная катастрофа. Ученые дают прогнозы того, как сможет поменяться нынешняя ситуация с климатов в благоприятную сторону.

Лесные пожары, начавшиеся в Калифорнии, стали причиной чрезвычайной ситуации. Более трех тысяч американских граждан были эвакуированы в соседние штаты, как передает новостная служба BBC. Сообщается, что это были жители района Спринг-Вэлли. К настоящему моменту уничтожено более 12 зданий, а площадь неконтролируемого пожара достигла уже шести квадратных километров.

Напомним, что проблема лесных пожаров является весьма актуальной в штате Калифорния. Ежегодные пожары приносят с собой массу трагедий. По данным ученных, такие ситуации возникают не случайно, ведь за последние 40 лет климат на полуострове сильно изменился, стало больше солнечных дней, что является основной причиной возникновения природных пожаров. Но существуют и позитивные заявления метеорологов. Так, в течение следующих нескольких лет природного топлива, из-за которого пожары распространяются так быстро, станет намного меньше. Пока лишь калифорнийцам советуют научиться жить в таких условиях.