В Кировске женщина зарезала своего сожителя

В Кировске осудили женщину, которая ударила своего сожителя ножом в грудь.

Согласно информации следственного комитета, 32-летняя женщина находилась в квартире вместе со своим избранником. Установлено, что обвиняемая была в состоянии алкогольного опьянения. По этой причине между любовниками случилась ссора.

В результате конфликта пьяная женщина взяла в руки нож и ударила острым предметом мужчине в грудь, а так же в область лица. От сильных ранений и потери крови пострадавший умер прямо на месте происшествия.

Женщину задержали правоохранительные органы и возбудили уголовное дело по статье «убийство». Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы. Отбывать свое наказание она будет в колонии общего режима.