В Подмосковье на "Красногорской" лоб в лоб столкнулись две электрички

Один из электропоездов сломался, в результате чего застрял на железнодорожной станции "Красногорская". Тем временем, в него врезался другой.

В Подмосковье на станции "Красногорская", которая относится к маршруту движения по железной дороге, столкнулись две электрички. Об инциденте сообщают отечественные СМИ. Согласно данным, которые они передает, инцидент был зафиксирован утром 25 июня.

Близ станции застряла одна электричка. Это произошло из-за технических неполадок. Ее пассажиров высадили, однако о случившемся не был осведомлен машинист электропоезда, который перевозил пассажиров по той же дороге. Он заметил помеху на дороге слишком поздно и не сумел затормозить вовремя. По этой причине произошло столкновение лоб в лоб, однако пострадавших от этого не оказалось.