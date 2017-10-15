Житель Пскова купил наркотики через Telegram

В Пскове мужчину задержали с наркотиками, которые он забрал на кладбище.

Согласно информации следственного комитета, это происходило возле гостиницы «Рижская». Именно там мужчина воспользовался своим планшетом, где с помощью мессенджера Telegram он связался с торговцем наркотиками. Расплатился за товар покупатель их через платежный терминал «Qiwi-кошелек». Сумма наркотиков оказалась невелика: 665 рублей. К слову, забрал наркотики псковец на кладбище Жен-Мироносиц.

Именно там спустя некоторое время сотрудники полиции обнаружили мужчину. Полицейские отвели его в служебный автомобиль, где провели осмотр. У правонарушителя нашли наркотические средства.

В ходе следствия оказалось, что мужчина живет не один, а со своей бабушкой пожилого возраста, за которой постоянно ухаживает. Опрос соседей показал, что все хорошо к нему относятся, и никто никогда на него не жаловался. Стоит отметить, что задержанный оказался спортсменом. В своем городе он регулярно участвует в соревнованиях, где занимает призовые места. Отмечается, что у него немало медалей и других наград.

Благодаря заслугам мужчины судья приговорил его только к штрафу в размере десяти тысяч рублей по статье «хранение наркотиков».