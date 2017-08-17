«Полосатое» новоселье в Московском зоопарке

В Московском зоопарке встречают новых подопечных. Ими стали два молодых амурских тигра, перевезенных из Подмосковья.

Двух годовалых амурских тигренка поселили в Московском зоопарке, на «Острове зверей». Официальный сайт правительства Москвы сообщает, что хищников взяли из центра по воспроизводству редких видов животных в Подмосковье. В свою очередь, директор столичного зоосада Светлана Акулова спешит уведомить, что тигрята находятся в идеальном состоянии после переезда и с игривым настроением обследуют свои новые вольеры. Для всех желающих понаблюдать за кормлением новых подопечных зоопарка выделено специальное время 7:30-7:50 утра. В это время зоопарк уже готов принять своих посетителей.

Напомним, что в последние годы вопрос сохранения вида амурских тигров занимает важное место в политике государства, ведь уже с начала прошлого века эти животные находились под угрозой вымирания. Тогда же в 1930-х годах в Приморском крае был создан большой и единственный в своем роде Сихотэ-Алинский государственный заповедник. На момент 2017 года численность амурских тигров составила около 500 видов, что уже показывает о больших приложенных усилиях со стороны правительства.