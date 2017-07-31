В Китае автопогрузчик въехал в толпу людей

В китайском городе Яньтай мужчина за рулем автопогрузчика въехал в людей. Есть пострадавшие и погибший вследствие происшествия.

Инцидент произошел 25 июня примерно в 7:20 утра. Тогда мужчина за рулем автопогрузчика решил въехать в людей, которые находились возле конечной остановки одного из общественных транспортов города. Инсайдеры сообщают, что видели, как он врезался в машины, которые в тот момент стояли на перекрестке, и таранил знаки дорожного движения. Более десяти человек пострадали в происшествии. Один человек получил серьезные ранения и погиб на месте.

Сотрудники полиции пытались остановить водителя, однако он оказывал сопротивление. Правоохранителям пришлось открыть огонь, в результате чего он умер. После этого оказалось, что ему было 45 лет, и он проживал в провинции Хэйлунцзян.

О мотивах нарушителя еще неизвестно. Сотрудники полиции продолжают расследование по факту этого происшествия.